Serena Williams verliest van Raducanu in Cincinnati

Tennisster Serena Williams is snel klaar op het toernooi van Cincinnati. Ze verloor haar eerste wedstrijd van de 19-jarige Emma Raducanu met 6-4 6-0. Na afloop verliet Williams snel de tennisbaan.

Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint. De Britse Raducanu won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.

“Het was een cadeautje om tegen haar te spelen”, zei Raducanu die het in de tweede ronde moet opnemen tegen Victoria Azarenka uit Belarus. “Ze is een groot kampioen. Dit is misschien wel de laatste keer dat ik tegen haar speel. Het is ook heel bijzonder voor mij dat ik van haar heb gewonnen.”