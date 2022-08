Tennisster Raducanu overklast ook Azarenka in Cincinnati

In de aanloop naar de US Open komt titelverdedigster Emma Raducanu steeds beter in vorm. De Britse tennisster won op het WTA-toernooi van Cincinnati opnieuw van een voormalige nummer 1 van de wereld. Raducanu gunde Victoria Azarenka uit Belarus in de tweede ronde slechts twee games: 6-0 6-2.

De 19-jarige Britse, die vorig jaar stuntte in New York door als qualifier de US Open te winnen, had een dag eerder in de openingsronde al gewonnen van Serena Williams (6-4 6-0). De 23-voudig grandslamkampioene uit de Verenigde Staten sluit vermoedelijk op de US Open haar carrière af.

Wimbledon-finaliste Ons Jabeur uit Tunesië werkte drie matchpoints weg tegen de Amerikaanse Catherine McNally en bereikte alsnog de derde ronde: 6-3 4-6 7-6 (7). In het mannentoernooi in Cincinnati won Cameron Norrie het Britse onderonsje met Andy Murray in drie sets: 3-6 6-3 6-4. De Amerikaan John Isner verraste Hubert Hurkacz, de Poolse nummer 10 van de wereld die afgelopen week de finale bereikte van het masterstoernooi in Montreal: 7-6 (5) 6-7 (5) 6-2.