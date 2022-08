Van de Zandschulp verliest in Cincinnati van nummer 1 Medvedev

Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati niet kunnen stunten tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. De beste Nederlandse tennisser verloor in twee sets: 6-4 7-5. Na ruim 1,5 uur was de wedstrijd gespeeld.

Van de Zandschulp serveerde te wisselvallig om Medvedev serieus in de problemen te brengen. Hij sloeg maar liefst elf dubbele fouten. “Hij serveerde niet zo goed”, zei Medvedev na zijn zege. “Daar heb ik goed van kunnen profiteren.”

In zijn eerste wedstrijd in Cincinnati versloeg Van de Zandschulp – de mondiale nummer 24 – de Amerikaan Maxime Cressy in drie sets: 6-2 4-6 6-4. Medvedev had een bye in de eerste ronde. Hij neemt het hierna op tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Denis Shapovalov en de Amerikaan Tommy Paul.

Van de Zandschulp doet volgende week mee aan het toernooi van Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales, waarin Medvedev in vier sets te sterk bleek.