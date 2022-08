Van Dijk gaat zilveren medaille ergens in hoekje gooien

Ellen van Dijk hecht niet al te veel waarde aan de zilveren plak die ze woensdag veroverde op de tijdrit bij de EK wielrennen in München. Net als vorig jaar moest ze de Zwitserse Marlen Reusser voor zich dulden en dat zorgde voor teleurstelling bij de 35-jarige Van Dijk.

“Ik ben hier natuurlijk gekomen om te winnen, dus die zilveren medaille krijgt geen speciale plek. Ik gooi hem gewoon ergens ver weg”, bekende de regerend wereldkampioene tijdrijden, die zo’n 6 seconden moest toegeven.

“Maar hoe dan ook, ik ben erg blij om deze strijd hier gestreden te hebben, want ik hou van dit soort races. Ik moet het verlies even een plekje geven, maar ik ben hier niet verpletterd. Ik zit er dichtbij en over vier weken, op de WK, kan het zomaar andersom zijn.”

Gedurende de race was Van Dijk niet op de hoogte van de achterstand op haar concurrente. “Ik wil nooit de tussentijden weten, dus ik wist ook niet wat het tijdsverschil was. Maar uiteindelijk kwam ik net tekort en Marlen was gewoon te sterk.”

Over een maand verdedigt Van Dijk haar wereldtitel in het Australische Wollongong.