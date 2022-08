Veertien Nederlanders op voorlopige startlijst Vuelta

Met de selectie van Julius van den Berg door wielerploeg EF Education-EasyPost staat het aantal Nederlanders dat deelneemt aan de Ronde van Spanje vooralsnog op veertien. De Vuelta begint vrijdag in Utrecht. De deelnemerslijst is nog niet officieel in afwachting ook van coronatests die worden afgenomen.

De Nederlandse ploegen Jumbo-Visma en Team DSM leveren respectievelijk drie en twee coureurs die in hun vaderland aan de start staan: Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen namens het eerstgenoemde team, Thymen Arensman en Joris Nieuwenhuis vertegenwoordigen DSM.

Ook het Duitse Bora-hansgrohe telt twee Nederlandse renners: Wilco Kelderman en Danny van Poppel. Diens broer Boy van Poppel behoort tot de ‘eenlingen’. Hij start namens Intermarché-Wanty-Gobert. De andere Nederlandse deelnemers zijn: Dylan van Baarle (Ineos), Wout Poels (Bahrain), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Jetse Bol (Burgos-BH) en Julius van den Berg.