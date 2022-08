Voormalig halvefinalist Monfils meldt zich af voor US Open

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zich afgemeld voor de US Open. De nummer 22 van de wereld liep vorige week op het masterstoernooi van Montreal een voetblessure op. Hij maakte in Canada juist zijn rentree na een absentie van enkele maanden.

De 35-jarige Monfils haalde in 2016 de laatste vier op de US Open. Zes jaar geleden verloor hij in de halve eindstrijd van de Serviër Novak Djokovic, die uiteindelijk in de finale verloor van Stan Wawrinka.

Monfils begon het seizoen begin januari met winst van een toernooi in Adelaide. Op de Australian Open haalde hij de kwartfinales, waarin de Italiaan Matteo Berrettini hem in vijf sets de baas was.

De US Open begint op maandag 29 augustus.