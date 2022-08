Wielrenner Quintana ontkent gebruik van verboden pijnstiller

Wielrenner Nairo Quintana ontkent dat hij de verboden pijnstiller tramadol heeft gebruikt. De Colombiaanse klimmer kreeg woensdag van de internationale wielrenunie UCI te horen dat hij zijn zesde plaats in de Tour de France kwijt is, omdat bij controles tijdens de Tour in zijn bloed sporen van tramadol zijn aangetroffen. “Die mededeling kwam als een verrassing”, meldt Quintana in een verklaring. “Ik ben me totaal niet bewust van het gebruik van deze stof en ik ontken dat ik het tijdens mijn carrière heb gebruikt.”

De 32-jarige Colombiaan heeft advocaten ingeschakeld om zich te verdedigen. Hij kan binnen tien dagen bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep gaan tegen zijn diskwalificatie in de Tour. Quintana mag vanaf vrijdag gewoon meedoen aan de Ronde van Spanje, omdat gebruik van tramadol niet wordt gezien als een overtreding van het dopingreglement. Hij is dus niet geschorst. De UCI staat gebruik van het middel niet toe omdat het kan leiden tot onder meer slaperigheid en verminderde concentratie en zodoende een risico op valpartijen in het peloton vormt.

“Ik doe gewoon mee aan de Vuelta en ga op de fiets mijn best doen voor mijn team, mijn land en mijn volgers”, aldus Quintana, die een dag eerder zijn contract bij de Franse ploeg Arkéa-Samsic verlengde. De Colombiaan won in 2014 de Giro en twee jaar later de Vuelta. In de Tour eindigde hij twee keer op de tweede plaats.