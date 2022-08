Wielrenster Pieters naar volgende fase revalidatie

Wielrenster Amy Pieters heeft de volgende fase van haar revalidatieproces bereikt. Ze gaat nu aan de slag in het Daan Theeuwes Centrum, een landelijk specialistisch revalidatiecentrum in Woerden.

“In het Daan Theeuwes Centrum zal Amy nog harder en gerichter verder gaan werken aan haar herstel. Wij hebben goede hoop dat Amy hier ook mooie resultaten en verbeteringen kan laten zien”, valt er te lezen op de website van de 31-jarige renster.

Na haar ontslag uit het ziekenhuis werd Pieters overgebracht naar het PZC in Dordrecht. De voorbije periode verbleef ze in de weekeinden thuis. “Wij zijn dan ook ontzettend geholpen en gebaat bij de benodigde hulp en de benodigde hulpmiddelen die Amy nodig heeft om in de weekenden thuis te mogen zijn. Denk hierbij aan een speciaal bed, een stoel, een bedlift en een wandelrolstoel. Ook is er gezorgd voor een rolstoelauto. Wij proberen hiermee haar oude leven zo normaal mogelijk in te kleden. Amy lacht en is blij als zij weer thuis is. Dit is voor ons, en zeker ook voor Amy, een zeer fijne ervaring.”

Tevens is Pieters aan de slag gegaan met watertherapie. “Hier reageert Amy ontzettend goed op. Deze extra trainingen geven haar voldoening en helpen haar zichtbaar in haar herstel.” De familie, vrienden en ploeg van Pieters hebben een crowdfundingsactie opgezet. Niet alle behandelingen in binnen- en buitenland worden door de verzekering vergoed.

Pieters kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn en liep ernstig hersenletsel op. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val. Op 6 januari werd ze vervoerd naar Nederland.