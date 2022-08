Voor Emma Oosterwegel is de zevenkamp van de EK in München al na een onderdeel voorbij. De winnares van het brons op de Spelen in Tokio kwam ten val op de 100 meter horden en besloot zich terug te trekken.

Anouk Vetter liep de vierde tijd (13,37). De nummer 2 van de Spelen en de WK was net iets langzamer dan Nafissatou Thiam, de Belgische favoriete voor het goud (13,34).