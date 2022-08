Atlete Klaver sprint naar finale 200 meter op EK

Atlete Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter bij de EK in München. In een uitverkocht Olympiastadion sprintte ze in haar heat van de halve finales naar de tweede plaats in 22,92. Alleen regerend Europees kampioene Dina Asher-Smith was sneller. De Britse won de race in 22,53.

Klaver liep woensdag nog de finale van de 400 meter. Ze eindigde daarin ietwat teleurstellend als zesde achter de ongenaakbare winnares Femke Bol.

Jamile Samuel, op de EK van 2018 nog goed voor brons, wist de finale van de 200 meter niet te bereiken. De ervaren atlete uit Amsterdam eindigde als derde in haar heat in 23,13, terwijl de eerste twee zich rechtstreeks plaatsten voor de finale. Ook met haar tijd dwong ze geen finaleplek af.

Taymir Burnet sprintte bij de mannen niet hard genoeg op de 200 meter om de finale te halen. De 29-jarige atleet werd vijfde in zijn serie in 20,44. Dat was wel zijn beste tijd van dit seizoen.