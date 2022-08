Atlete Koster knap vierde op 5000 meter bij EK in München

Atlete Maureen Koster heeft een knappe vierde plaats behaald op de 5000 meter bij de EK in München. De 30-jarige atlete rukte in het tweede deel van de finale in het Olympiastadion steeds verder op naar voren en finishte in 15.03,29. Een medaille was te hoog gegrepen.

Het goud was voor de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die in de slotfase de Turkse favoriete Yasemin Can passeerde en tot grote vreugde van het thuispubliek naar de titel rende in 14.50,47. Voor Can, die eerder dit toernooi wel de beste was op de 10.000 meter, restte het zilver. Ze kwam in 14.56,91 over de finish. De bronzen medaille ging naar de Brits Eilish McColgan, die 14.59,34 noteerde.

Klosterhalfen is de opvolger van Sifan Hassan, die 3 jaar geleden op de EK in Berlijn de Europese titel veroverde. De Nederlandse tweevoudig olympisch kampioene ontbrak op de EK. Diane van Es, de tweede Nederlandse in de finale, arriveerde in een tijd van 15.26,44 als dertiende.

Koster reageerde bij de NOS uitgelaten op haar vierde plaats. “Ik voelde me zo goed. Eindelijk is er de supervorm op een belangrijk toernooi. Ik ben heel blij met hoe ik heb gelopen. Het was de dood of de gladiolen, maar ik moest risico nemen en ervoor gaan”, zei de 30-jarige atlete uit Boskoop, die vorig maand niet de finale van de 5000 meter op de WK in Eugene wist te halen.

Koster wist op de EK indoor van 2015 brons te behalen op de 3000 meter en werd een jaar later vierde op de 3000 meter bij de WK indoor, maar een echte doorbraak outdoor kwam er niet. Vorig jaar wist ze zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en raakte ze gedemotiveerd. Ze dacht zelfs aan stoppen, maar na een lange vakantie begon het toch weer te kriebelen. Ze sloot zich aan bij de trainingsgroep van oud-bondscoach Grete Koens en leefde op. “Ik ben blij dat ik ben doorgegaan”, zei ze.