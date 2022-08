De Jong vervangt Vollering bij wegrace EK wielrennen

Demi Vollering neemt zondag niet deel aan de wegrace bij de EK wielrennen in München. De 25-jarige renster van SD Worx maakte deel uit van de nationale selectie waarin sprintster Lorena Wiebes als de kopvrouw geldt. Vollering haakte vorige week voortijdig af in de Ronde van Scandinavië na een val in de vierde etappe. Haar ploeg SD Worx liet een dag later weten dat de nummer 2 van de Tour de France “uit voorzorg”niet meer van start zou gaan.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Thalita de Jong (28) aangewezen als vervangster van Vollering.