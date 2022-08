Halep trekt zich in aanloop naar US Open terug in Cincinnati

Simona Halep heeft zich teruggetrokken uit het grote WTA-toernooi van Cincinnati. De Roemeense nummer 6 van de wereld ondervindt hinder van een bovenbeenblessure. Ze zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Russin Veronika Koedermetova.

Halep schreef afgelopen weekend het WTA-toernooi van Toronto op haar naam en verzekerde zich daarmee van een terugkeer in de mondiale top 10. Ze geldt vanaf volgende week als een van de outsiders voor de titel op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 29 augustus.

Halep stond drie keer in de finale in Cincinnati. Vier jaar geleden verloor ze in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Kiki Bertens.

De Poolse Iga Swiatek is als eerste geplaatst in Cincinnati. De nummer 1 van de wereld begon haar jacht op de titel met een zege in twee sets op de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-4 7-5.