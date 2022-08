Met Roglic heeft Vuelta alsnog een topfavoriet

Primoz Roglic ontbrak eind juli in Parijs toen zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard werd gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Dat deed zeer, maar tegelijkertijd liet de Sloveen van Jumbo-Visma die gevoelens niet de overhand nemen. “Je moet je nooit focussen op het verleden, alleen op de toekomst”, sprak de winnaar van de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje. De Vuelta start vrijdag in Utrecht.

Pas begin deze week werd duidelijk dat Roglic (32) naar de Domstad zou afreizen, waar hij vrijdagavond met een ploegentijdrit aan zijn jacht op de evenaring van het record van de Spanjaard Roberto Heras – viervoudig eindwinnaar – begint. De gevolgen van een val in de vijfde etappe van de Tour de France hinderden Roglic dermate dat hij anderhalve week later moest opgeven. “Primoz oogt vertrouwd, stoïcijns, echt in vorm en supersterk”, was de eerste indruk van ploeggenoot Mike Teunissen. “Ik heb het gevoel dat hij er klaar voor is. Maar als dat niet zo is, zou hij het toch niet laten merken.”

Roglic zag thuis op de bank, toen nog zwaar gehavend, hoe Vingegaard de gele trui behield tot in Parijs en zijn ploeg de zege bezorgde die de Sloveen al zo veel jaren nastreeft. “Ik was zeer teleurgesteld dat ik moest opgeven, maar ik kwam op een punt dat ik geen kilometer meer verder kon. Ik heb het geaccepteerd en was uiteraard superblij met onze successen.”

Met de komst van Roglic heeft de Vuelta alsnog een topfavoriet, die een rijtje beloften en subtoppers voorgaat in de polls. België hoopt op de jonge Remco Evenepoel, 22 jaar inmiddels en dit jaar onder meer winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Andere renners die als kanshebber voor de eindzege worden beschouwd zijn de Ecuadoraan Richard Carapaz, de Brit Simon Yates en de Portugees João Almeida.

Roglic laat zich niet verleiden tot uitspraken over zijn concurrenten, al stelt hij na een vraag van een Belgische journalist dat Evenepoel zich niet meer hoeft te bewijzen. “Hij is supersterk. Maar ik denk niet aan anderen en kijk alleen naar mezelf. Iedereen begint op nul.” Het zijn bekende woorden van de Sloveen, die geen man is van spectaculaire uitspraken.

Hij zegt klaar te zijn voor de Vuelta. “De komende dagen gaan we zien wat dat betekent. Het begin met de ploegentijdrit is meteen heel belangrijk voor het klassement. Daarna moet ik de ritten in Nederland schadevrij doorkomen. Later komen de belangrijke ritten waarin meer gevraagd wordt en dan gaan we echt zien hoe het gaat.”