Nadal heeft vertrouwen in US Open maar heeft trainingsuren nodig

Rafael Nadal heeft ondanks zijn nederlaag in Cincinnati vertrouwen in de US Open. De 22-voudig grandslamkampioen verloor zijn eerste duel op hardcourt in bijna vijf maanden tijd. De Kroaat Borna Coric was hem in drie sets de baas: 7-6 (9) 4-6 6-3.

“Ik speelde overduidelijk niet mijn beste wedstrijd en dat kan gebeuren. Als je terugkomt na een zware periode, dan is het makkelijker te accepteren”, zei Nadal, die de laatste weken hinder ondervond van een buikspierblessure. Eind maart speelde hij voor het laatst op hardcourt, in Indian Wells.

“Maar ik moet beter worden en trainen. Ik moet aan mijn returns gaan werken en heb trainingsdagen nodig, dat staat vast. Vandaag was ik duidelijk nog niet klaar om de wedstrijd te winnen.”

De 36-jarige Nadal gaat over anderhalve week op voor zijn derde grandslamtitel van het jaar. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en trok zich op Wimbledon terug voor zijn halve finale tegen Nick Kyrgios.

“Ik ben positief gestemd. Gekeken naar de trainingen, is het een kwestie van in de grandslammodus komen: trainen om net zo competitief te zijn als in het verleden. Ik hoop dat ik daarin slaag. Vanaf nu ga ik elke dag alles geven om er klaar voor te zijn. Ik moet door en denken aan de energie die het publiek in New York me straks weer gaat geven.”

Nadal zegevierde vier keer op de US Open, in 2019 voor het laatst. De afgelopen twee jaar ontbrak hij in New York. Het toernooi begint op maandag 29 augustus.