Turner De Munck naar EK-finale op toestel voltige

Turner Loran de Munck heeft zich bij de Europese kampioenschappen in München geplaatst voor de toestelfinale op voltige. De Haarlemmer kwam op het onderdeel waarop Nederlanders de afgelopen jaren nooit uitblonken, tot een score van 14,266. Daarmee eindigde hij als tweede in de kwalificaties. De beste acht turners per toestel plaatsen zich voor de finales die zondag worden gehouden.

“Ik sta nu eerste en hoop dat top 8 er sowieso inzit”, zei De Munck na zijn optreden in de middagsessie. Op dat moment, nadat twee derde van het aantal deelnemers in actie was geweest, had hij nog de beste score. “Al dat harde werken heeft hopelijk geloond. Ik was heel ‘ready’, voelde me heel goed. Misschien heb ik wat laten liggen in de afsprong. Voor mijn gevoel waren ze vrij streng.”

Jermain Grünberg kwam van de Nederlanders tot de beste allroundscore: 79,131. Hij werd daarmee 28e in het klassement, dat na de kwalificaties als winnaar van de meerkamp goud opleverde voor de Brit Joe Fraser. Zilver en brons waren respectievelijk voor de Turken Ahmet Onder en Adem Asil.

Als team eindigde Nederland als elfde. Dat was niet voldoende voor een plaats in de landenfinale (top 8), maar het team onder leiding van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert verzekerde zich wel van deelname als team voor de WK later dit jaar. Daarvoor was een plaats bij de beste dertien landen op de EK nodig.

Namens Nederland kwamen verder Martijn de Veer, Jordi Hagenaar en Yazz Ramsahai in actie.