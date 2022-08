Verdediger Van Anholt op proef bij Go Ahead Eagles

Verdediger Pelé van Anholt gaat de komende tijd proberen een contract te bemachtigen bij Go Ahead Eagles. De 31-jarige Fries traint donderdag voor het eerst mee in Deventer. Van Anholt speelde vanaf maart een paar maanden voor Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij terechtkwam na een mislukte proefperiode bij FC Groningen.

Van Anholt kwam vorige zomer zonder club te zitten na zijn vertrek bij de Cypriotische club Enosis Neon Paralimni. De vleugelverdediger werd opgeleid bij sc Heerenveen en speelde daar ook meerdere jaren. Verder kwam hij uit voor FC Emmen, Willem II, NAC Breda en de Amerikaanse club LA Galaxy.

Go Ahead Eagles, onder leiding van de nieuwe trainer René Hake, staat na twee duels puntloos onderaan in de Eredivisie.