Vetter zakt na verspringen van drie naar vijf op zevenkamp bij EK

Anouk Vetter is bij de EK atletiek in München na het vijfde onderdeel van de zevenkamp gezakt van de derde naar de vijfde plaats. De Arnhemse atlete kwam bij het verspringen in haar enige geldige poging tot 6,27 meter, flink onder haar persoonlijk record van 6,52.

De Poolse Adrianna Sulek en de Zwitserse Annik Kälin gingen de Nederlandse troef voorbij in de tussenstand dankzij sprongen van respectievelijk 6,55 en 6,73. De Belgische Nafissatou Thiam bleef aan de leiding, ondanks een voor haar matige afstand van 6,08.

Vetter veroverde vorige maand zilver op de zevenkamp bij de WK in Eugene en een jaar geleden eveneens zilver op de Olympische Spelen van Tokio. De zevenkamp in München vervolgt met het speerwerpen, doorgaans het sterkste onderdeel van de Nederlandse.

Tony van Diepen wist zich maar net aan te kwalificeren voor de halve finales van de 800 meter. De atleet uit Heerhugowaard moest hard sprinten om als derde te eindigen in zijn serie. Die klassering betekende rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, maar zijn tijd van 1.47,67 was wel de minst goede van de atleten die zich plaatsten voor de halve finales.

Djoao Lobles werd uitgeschakeld. Hij werd vierde in zijn serie in 1.48,00 en dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales.