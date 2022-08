Vuelta-renners verwelkomd in Utrecht

Utrecht heeft donderdagavond kennisgemaakt met de renners die vrijdag van start gaan in de Ronde van Spanje. Dat gebeurde op het Vredenburgplein waar de ploegen een voor een aan de toegestroomde wielerfans werden voorgesteld. De renners werden daarna nog een stuk over de Utrechtse singel gevaren.

Voorafgaand aan de presentatie dankte burgemeester Sharon Dijksma de organisatie van de Spaanse rittenkoers, die voor de tweede keer in Nederland van start gaat. “Eindelijk is het zover en zijn we de eerste stad die alle drie de grote rondes heeft ontvangen”, sprak Dijksma. De Giro d’Italia deed in 2010 Utrecht aan, vijf jaar later begon de Tour de France er met het zogenoemde Grand D├ępart.

Daarna volgden de renners, van wie Vincenzo Nibali (Astana) een speciaal welkom kreeg. De Italiaan won in zijn loopbaan de Giro, Tour en Vuelta en neemt aan het einde van dit jaar afscheid. Ook was er veel applaus voor Alejandro Valverde (42), voor wie het ook zijn laatste optreden is in een grote ronde. Tussendoor liet Jan Janssen zich nog even zien. Hij is de eerste Nederlander die de Vuelta won, in 1967. “Het is mooi om te zien hoeveel mensen hier zijn om de renners te verwelkomen. Dat wil zeggen dat ze van de wielersport houden”, aldus Janssen, die ook de Tour de France won.

Als laatste kwamen de renners van Jumbo-Visma het podium op met in hun midden drievoudig winnaar Primoz Roglic. “We hebben een sterke ploeg en gaan ons best doen”, sprak de Sloveen de fans toe.