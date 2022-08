Bol wint ook goud op 400 meter horden en pakt unieke dubbel op EK

Femke Bol heeft een unieke prestatie geleverd op de Europese kampioenschappen atletiek in München. Ze heeft als eerste atlete ooit goud behaald op de combinatie 400 meter en op 400 meter horden.

De titel op de 400 meter had de 22-jarige Amersfoortse woensdag al veroverd in een bijzonder snelle tijd van 49,44 seconden. Ze voegde daar vrijdag de titel op de 400 meter horden aan toe. Als favoriete maakte ze de torenhoge verwachtingen waar door in de finale de concurrentie op grote achterstand te zetten.

Ze won in een tijd van 52,67 en dat was een kampioenschapsrecord. Ze verbeterde de 52,92 van de Russin Natalja Antjoech uit 2010. Zilver en brons waren voor atletes uit Oekraïne. Viktoria Tkatsjoek finishte op ruime achterstand als tweede in 54,30, Anna Rizjikova werd derde in 54,86.

Bol veroverde vorige maand zilver op de 400 meter horden bij de WK in Eugene. Vorig jaar won ze brons op de Olympische Spelen. Ze is met een tijd van 52,03 houdster van het Europees record. Op de 400 meter boekte ze dit voorjaar al succes met zilver op de WK indoor in Belgrado.

Bol kondigde kort voor de EK aan dat ze zich zou wagen aan de uitdaging. Nog nooit was het een vrouwelijke atlete gelukt goud te winnen op de 400 zonder en de 400 met hekjes.

Karsten Warholm probeerde het 3 jaar geleden op de EK in Berlijn bij mannen, maar de Noor faalde. Hij won de 400 horden, maar werd laatste in de finale van de 400 meter. De Amerikaan Harry Hillman slaagde er wel in, heel lang geleden. Hij won bij de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis de 400 meter én de 400 meter horden.

Bondscoach Laurent Meuwly had Bol ingefluisterd dat de kans om deze unieke dubbel te pakken groter was dan ooit. Ze is in de vorm van haar leven en het wedstrijdschema liet de combinatie toe, omdat de Amersfoortse door haar status als wereldtopper de series mocht overslaan en kon instromen in de halve finales. Daardoor zou de fysieke belasting minder zijn.

Bol kan op deze EK ook nog voor een gouden trilogie gaan, want normaal gesproken loopt ze zaterdag mee met de estafetteploeg in de finale van de 4×400 meter. Alleen de legendarische Fanny Blankers-Koen slaagde er in drie keer goud te halen op een EK. Ze won in 1950 de 100 en 200 meter en de 80 meter horden.