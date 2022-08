Zonder Femke Bol hebben de Nederlandse estafetteloopsters bij de EK in München de finale bereikt van de 4×400 meter. Andrea Bouma, Lieke Klaver en de zussen Laura en Lisanne de Witte wonnen hun heat in 3.25,84. Daardoor is Nederland zaterdagavond van de partij in de strijd om de medailles.

Bol, de Europees kampioene op de 400 meter, mocht de voorronde overslaan. De 22-jarige Amersfoortse loopt vrijdagavond in het Olympiastadion de finale van de 400 meter horden. Bol hoopt dan als eerste atlete ooit de ‘dubbel’ te behalen op de 400 meter en de 400 meter horden. Als dat lukt, kan ze zaterdag op de 4×400 meter haar derde gouden medaille winnen. Klaver komt vrijdagavond in actie in de finale van de 200 meter.

In de andere heat waren Groot-Brittannië (3.23,79) en België (3.25,44) wat sneller dan het Nederlandse kwartet. De beste drie per heat en de twee landen die daarna de beste tijden liepen, plaatsten zich voor de finale.

De Nederlandse mannenploeg bereikte ook de EK-finale van de 4×400 meter. Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela eindigden in hun serie als tweede in 3.01,57, net achter Spanje. Op de 4×100 meter plaatsten zowel de mannen als de vrouwen van Oranje zich voor de finale van zondagavond.