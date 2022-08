Gesink is zijn ploeggenoten enorm dankbaar voor rode leiderstrui

Met een grote glimlach trok Robert Gesink na de zege van zijn ploeg Jumbo-Visma in de ploegentijdrit de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje aan. “Ik ben de jongens zo dankbaar”, zei hij over zijn ploeggenoten. “Het is fantastisch dat ze me dit hebben gegund.”

Gesink start zaterdag in de rode leiderstrui omdat hij als eerste renner van Jumbo-Visma over de finish van de ploegentijdrit in Utrecht kwam. “Ik heb al die jaren zo hard gewerkt voor Primoz Roglic”, zei de 36-jarige Achterhoeker tijdens een flashinterview op het erepodium. “Hij wilde denk ik iets terug doen voor me. Maar de rest van deze ronde ligt de focus weer op onze kopman Roglic hoor.”

Gesink begon in Utrecht aan zijn 21e grote ronde. Dat gebeurde veertien jaar na zijn debuut in Ronde van Spanje. In al die jaren bleef hij zijn ploeg, in naam veranderd van Rabobank tot Jumbo-Visma, trouw. Wel veranderde hij van kopman in knecht. “Ik ken mijn rol”, lachte Gesink. “Maar dit is even genieten. Deze rode trui is misschien wel het hoogtepunt uit mijn loopbaan.”

Gesink werd in Utrecht hard toegejuicht door duizenden fans langs het parcours. Dat zal zaterdag niet anders zijn als het peloton in de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht koerst. “Ik heb genoten en ga er morgen weer van genieten”, zei Gesink. “We hebben zo’n goede ploeg, met enorm sterke jongens. Super dat ze me dit gunnen.”