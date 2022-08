Hoogspringster Weerman naar finale EK in München

Atlete Britt Weerman heeft zich bij de EK in München geplaatst voor de finale van het hoogspringen. De 19-jarige Weerman had in de kwalificatie aan een hoogte van 1,87 meter genoeg om de finale van zondagavond te halen.

De hoogspringster uit Assen verbeterde vorige maand in het Belgische Ninove het Nederlands record. Weerman ging daar over 1,95 meter en dat was 1 centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen uit 2014. Ze plaatste zich zo voor de EK in München. Bij de WK voor junioren in Colombia pakte Weerman onlangs zilver met 1,93 meter.

In de kwalificatie met 23 deelnemers sprongen dertien atletes vrijdagochtend over 1,87 meter. Daarmee bereikten ze allemaal de finale. Bij de laatste EK, vier jaar geleden in Berlijn, won de Russin Maria Lasitskene het goud met een hoogte van 2,00 meter. De regerend olympisch kampioene is net als alle andere atleten uit Rusland en Belarus niet welkom op de EK in München als gevolg van de oorlog in Oekraïne.