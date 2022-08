Maagkrampen breken Van Diepen op, hij mist EK-finale 800 meter

Atleet Tony van Diepen heeft de finale van de 800 meter niet gehaald. Hij eindigde in zijn serie van de halve finales als zesde en daarmee was hij uitgeschakeld. De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door, plus twee atleten op basis van hun tijd.

Van Diepen liep wel goed mee in de race en lag op de tweede plaats bij het uitkomen van de laatste bocht. Maar in de laatste meters vloeiden zijn krachten weg en zakte hij terug naar achteren. De Spanjaard Mariano García won de serie in 1.46,52, voor de Brit Jake Wightman (1.46,61) en de Ier Mark English (1.46,66).

Van Diepen bleef met 1,47,64 ver boven zijn persoonlijk record van 1.44,14, dat hij dit seizoen vestigde. Op de WK in Eugene werd de atleet uit Heerhugowaard ook al uitgeschakeld in de halve finales.

“Ik voelde me niet lekker, moest 5 minuten voor de start nog naar het toilet met maagkrampen”, zei een teleurgestelde Van Diepen bij de NOS. “Ik heb iets verkeerds gegeten of het is iets anders, in ieder geval zit ik niet lekker in mijn lichaam. Ik heb er het beste van gemaakt, maar ik miste duidelijk de power. Ik wist dat ik met de vijfde plaats nog op basis van mijn tijd de finale kon halen, dus heb die laatste meters echt wel gevochten, maar het zat er niet in.”