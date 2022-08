Zowel de Nederlandse mannen- als vrouwenploeg heeft bij de EK atletiek in München de finale bereikt van de 4×100 meter. De estafettemannen eindigden in hun heat als tweede en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de finale van zondagavond in het Olympiastadion. De vrouwenploeg finishte als vierde, maar kwalificeerde zich op basis van de tijd ook voor de finale.

De eerste drie per heat en de twee landen die daarna de beste tijd noteerden, bereikten de strijd om de medailles op de slotdag van de EK in München.

Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju klokten 38,83 seconden. De Britse sprinters wonnen die heat in 38,41. In de tweede heat waren Duitsland (37,97), Frankrijk (38,17), Polen (38,60) en België (38,73) allemaal sneller dan de Nederlandse mannen.

N’ketia Seedo, Zoë Sedney, Minke Bisschops en Naomi Sedney haalden de finale nipt. Ze werden vierde in 43,75, waarmee ze Zwitserland (vijfde in 43,93) uit de finale hielden. De Britse sprintsters zetten de beste tijd neer in de heats: 42,83.

Bij de WK van vorige maand bleven zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen steken in de heats van de 4×100 meter.