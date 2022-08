Voormalig wielerhoop Gesink kent zijn rol bij start Vuelta

Met de ploegentijdrit van de Vuelta in Utrecht begint Robert Gesink vrijdag aan zijn 21e grote ronde. Dat gebeurt veertien jaar na zijn debuut in diezelfde rittenkoers in Granada. In al die jaren bleef de 36-jarige Achterhoeker zijn ploeg, in naam veranderd van Rabobank tot Jumbo-Visma, trouw en evalueerde hij van talent, naar kopman tot het wat oneerbiedig klinkende knecht. “De focus ligt op het klassement van Primoz Roglic”, is Gesink aan de vooravond van de Spaanse rittenkoers duidelijk.

Gesink werd zevende in zijn eerste Vuelta en was vanaf 2009 en de jaren erna Nederlands wielerhoop in de Tour de France. Dat ging hem niet altijd goed af, al zijn er twee top 10-noteringen (5e en 6e) in het eindklassement, de laatste in 2015 toen de Tour begon in Utrecht. “Ik herinner me vooral het geluid van de massa aan de kant. Als Nederlandse renner voor een Nederlandse ploeg ook werd je nog meer toegejuicht.”

Hij was er ook bij toen de Tour in 2010 in Rotterdam begon en het jaar ervoor toen de Vuelta zich vanuit Assen op gang trok en er ook drie ritten op Nederlandse bodem eindigden. “Het blijft speciaal, ook al woon ik al lang niet meer in Nederland. Het is wel het land waar we de kerst vieren en waarvan we thuis de taal spreken. Aan de keren dat de Tour in Nederland startte, bewaar ik mijn beste herinneringen.”

Gesink woont al jaren in Andorra en verdween als renner langzaam ook uit het zicht van het grote publiek. Hij was al geen ‘veelwinnaar’ maar zijn laatste zege dateert alweer van 2016. Het was wel een memorabele, een rit in de Vuelta met aankomst op de Pyreneeëncol Aubisque. Hij werd van kopman tot een belangrijke helper voor renners met meer ambities voor een goed klassement. Aanvankelijk in de bergen, maar de laatste jaren vooral op het vlakke. “Met Sepp (Kuss) en Sam (Oomen) hebben we twee sterke mannen bergop en daar is Chris (Harper) op het laatste moment nog bijgekomen. Mijn ondersteuning zal op dezelfde manier zijn als de afgelopen jaren. Vooral op het vlakke zal ik richting bepaalde ‘keypoints’ mijn werk doen. Bergop probeer ik zo lang mogelijk mee te zitten.”

Hij is ervan overtuigd dat Roglic goed hersteld is van zijn val in de Tour de France. De Sloveen won de afgelopen drie jaar de Vuelta. “Hij is relaxed, vrolijk en goed in vorm”, constateerde Gesink deze week. “We beginnen met een ploegentijdrit meteen met een groot doel voor de ploeg. We hebben vier à vijf jongens met een grote motor en iedereen weet wat zijn taak is. Ons doel is duidelijk: Primoz in de leiderstrui naar Madrid brengen.”