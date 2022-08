Vuelta na 13 jaar weer in Nederland met ploegentijdrit in Utrecht

Het had twee jaar geleden al moeten gebeuren, maar vrijdag keert de Ronde van Spanje dan toch na dertien jaar terug op Nederlandse bodem. In 2009 begon de Vuelta met een individuele tijdrit op het TT-circuit van Assen. Ditmaal gaat de rittenkoers van start met een ploegentijdrit in Utrecht, waarna nog twee etappes in Nederland volgen.

De start van de Vuelta in Utrecht zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar de coronapandemie voorkwam dat. Nu het toch zo ver is maakt Utrecht zich op voor een avondlijke tijdrit. Die begint om 18.30 uur bij de Jaarbeurs wanneer de eerste ploeg, het Spaanse Burgos-BH, van start gaat voor een rit over ruim 23 kilometer. Een kleine anderhalf uur later is het Nederlandse Jumbo-Visma als laatste aan de beurt. Daarin rijdt de renner met het nummer 1: de Sloveen Primoz Roglic won de Vuelta vorig jaar.

Na de ploegentijdrit volgt zaterdag een etappe van Den Bosch naar Utrecht. Het uitstapje naar Nederland eindigt zondag met een rit met start en finish in Breda.

Na de transfer naar Spanje wordt de Vuelta dinsdag vanuit het Baskische Vitoria-Gasteiz voortgezet. De koers eindigt op 11 september in Madrid.