Wielerploeg Jumbo-Visma bevestigt komst Van Baarle en Kelderman

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft op de eerste dag van de Vuelta de komst van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman aangekondigd. Zowel Van Baarle (30) als Kelderman (31) ondertekende een contract voor drie jaar bij de Nederlandse ploeg uit de WorldTour. De komst van beide renners hing al langere tijd in de lucht.

Van Baarle, die overkomt van Ineos Grenadiers, won begin dit jaar Parijs-Roubaix. Kort daarvoor was hij tweede geworden in de Ronde van Vlaanderen. Kelderman keert na zes jaar terug bij de ploeg waar hij zijn carrière begon. Hij rijdt nu voor Bora-hansgrohe. Kelderman eindigde vorig jaar in Duitse dienst als vijfde in de Tour de France. In 2020 was hij namens Team Sunweb (nu DSM) derde geworden in de Giro.

Van Baarle en Kelderman beginnen vrijdag in Utrecht aan hun laatste grote ronde in dienst van respectievelijk Ineos en Bora. “Dat Wilco terugkeert in het team waar het voor hem begonnen is, geeft ons een speciaal gevoel”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. “En dat Dylan voor ons gekozen heeft, maakt ons trots en blij. Hij heeft een prachtig palmares en is een zeer gewaardeerde renner in het peloton. Wij zijn hongerig om grote prijzen te pakken en met Dylan in ons team vergroten we de kans van slagen.”

Voor Van Baarle voelt zijn overstap naar Jumbo-Visma als “thuiskomen”, zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik heb de ontwikkeling van de ploeg de laatste jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Die was in een stijgende lijn en dat is voor mij de reden om voor Jumbo-Visma te kiezen”, aldus de geboren Voorburger, die zowel in de klassiekers als de grote rondes van waarde wil zijn.

Kelderman moet de kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, onlangs winnaar van de Tour de France, gaan helpen in de grote rondes. “We verwachten dat Wilco een belangrijke rol gaat spelen in de ondersteuning van Primoz en Jonas, maar ook dat hij zelf voor mooie resultaten gaat zorgen”, aldus Zeeman.