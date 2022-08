Bol evenaart Blankers-Koen met drie keer goud op EK atletiek

Femke Bol heeft een derde gouden medaille veroverd op de Europese kampioenschappen atletiek in München. De atlete uit Amersfoort hielp de estafetteploeg op de 4×400 meter aan de Europese titel. Bol had op deze EK al een unieke prestatie geleverd door als eerste vrouw ooit goud te halen op de 400 meter én 400 meter horden.

Met haar drie gouden medailles op één EK evenaart ze de legendarische Fanny Blankers-Koen. Die slaagde er in drie keer goud te halen op de EK van 1950 in Brussel. Zij won in destijds de 100 en 200 meter en de 80 meter horden.

De ploeg die goud won in het Olympiastadion van München bestond naast Bol uit Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte. Het Oranjekwartet won de finale in een dik Nederlands record én de beste Europese tijd van dit jaar: 3.20,87. Klaver won de medaille op haar 24e verjaardag

Saalberg opende goed en gaf het stokje als vierde door aan Klaver, die een geweldige ronde liep en opstoomde naar de koppositie. De Witte kon als derde loopster de leiding niet vasthouden en zakte weg naar de derde plaats, maar het gaatje naar België en Groot-Brittannië was niet bijster groot. Bol liep het als slotloopster vrij gemakkelijk dicht. Ze wist er ondanks de vermoeidheid van vier races in de afgelopen vier dagen nog een grootse versnelling uit te halen en liep met ruime voorsprong naar de titel. De Poolse ploeg liep naar het zilver in 3.21,68 en de favoriete Britse ploeg pakte het brons in 3.21,74.