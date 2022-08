De Nederlandse mannenploeg op de 4×400 meter estafette heeft geen medaille gehaald op de EK atletiek in München. Het viertal Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela liep in de finale naar de vijfde plaats in 3.01,34. Groot-Brittannië won goud in 2.59,35, België pakte zilver in 2.59,49 en Frankrijk behaalde brons in 2.59,64.

De Nederlandse ploeg was de laatste toernooien aan medailles gewend geraakt op de estafette. Er was dit voorjaar nog brons op de EK indoor in Belgrado en vorig jaar uiteraard die onverwachte zilveren plak op de Olympische Spelen van Tokio. De mannen haalden ook al goud op de 4×400: op de World Relays én de EK indoor in 2021.

Startloper Isayah kwam in het Olympistadion door als vierde, Bonevacia behield die klassering, maar Dobber moest die positie afstaan en gaf het stokje als vijfde door aan Angela. Hij begon met achterstand op de eerste vier aan de laatste ronde, maar wist niet dichterbij te komen. Dobber leverde in zijn ronde weliswaar een positie in, maar hij was wel de snelste van het stel met een splittijd van 43,81 seconden.