Koppelaar klaagt niet over vierde plek bij polsstokhoogspringen

Rutger Koppelaar is op de EK atletiek in München als vierde geëindigd bij het polsstokhoogspringen. Het is zijn beste resultaat op een groot kampioenschap. De atleet uit Dordrecht sprong in de finale 5,75 meter en had daar twee pogingen voor nodig. De Noor Pål Haugen Lillefosse kwam tot dezelfde hoogte, maar had slechts één poging nodig en behaalde daardoor het brons.

De Europese titel was voor de Zweed Armand Duplantis, die met 6,06 meter als enige over de 6 meter zweefde. De Zweed voegde een nieuwe prijs toe aan zijn erelijst, met daarin ook de olympische- en wereldtitel. De Duitser Bo Kanda Lita Baehre veroverde het zilver met een sprong van 5,85 meter.

Koppelaar kon ermee leven dat hij naast het brons greep. “Dan had ik maar 5,85 moeten springen. Dat had gekund met de zwaardere stokken die ik gebruikte voor mijn laatste sprongen, maar ik kwam net niet goed uit”, zei hij bij de NOS. “Ik ben er goed in om in eerste pogingen mijn hoogtes te halen, dan kun je in een wedstrijd makkelijker hoog eindigen. Ik spring dit seizoen lekker stabiel en constant, dus mag niet klagen.’