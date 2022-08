Mountainbikester Terpstra pakt brons op EK in nat München

De Nederlandse mountainbikester Anne Terpstra heeft bij de EK in München een bronzen medaille veroverd. De 31-jarige Terpstra, de leidster in het wereldbekerklassement, kwam na zeven rondes van ruim 4 kilometer door het natte Olympiapark als derde over de finish achter de Françaises Loana Lecomte (goud) en Pauline Ferrand-Prévot (zilver). De regen zorgde voor zware omstandigheden bij de Europese titelstrijd.

Op de vorige twee EK’s eindigde Terpstra steeds als tweede achter Ferrand-Prévot. Anne Tauber, die vorig jaar in Servië brons pakte, kon nu in München niet meedoen om de medailles. Ze eindigde op de veertiende plaats.

De Europese titel ging naar de 23-jarige Lecomte, die profiteerde van materiaalpech van landgenote Ferrand-Prévot. Bij de titelverdedigster liep de ketting van haar fiets toen ze in de derde ronde alleen aan de leiding reed. Het duurde heel lang tot de veelvoudig wereldkampioene in diverse disciplines de ketting weer op de tandwielen kreeg. Door de modder schoot de ketting een paar keer weer los. Lecomte nam de leiding over, bouwde een flinke voorsprong op en gaf die niet meer uit handen. Ze spoot uit voorzorg de tandwielen van haar fiets regelmatig schoon met water uit bidons.

Ferrand-Prévot pakte op 37 seconden nog wel het zilver, Terpstra kwam ruim 3 minuten na Lecomte als derde over de streep. De Nederlandse was in het begin van de zware wedstrijd met een pittige heuvel, een snelle afdaling, rotsblokken en glibberige modderstroken achterop geraakt bij beide Françaises en de Zwitserse vrouwen Jolanda Neff en Alessandra Keller. In de vierde ronde sloot Terpstra aan bij Neff, de olympisch kampioene van Tokio die Keller op dat moment al achter zich had gelaten. Een ronde later nam de Nederlandse afstand van de Zwitserse.

Volgende week vinden de wereldkampioenschappen mountainbiken plaats in Les Gets in Frankrijk. Terpstra pakte vorig jaar bij de WK in Val di Sole zilver achter de Britse Evie Richards, nadat ze vijfde was geworden op de Spelen in Japan.