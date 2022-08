Nieuwe Vuelta-leider Teunissen: mooi dat ploeg mij dit gunt

Ruim drie jaar nadat hij in Brussel in de Tour de France de gele trui veroverde, mocht Mike Teunissen zich zaterdag in de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje hullen. Het werd hem gegund door zijn ploeg Jumbo-Visma, die de eerste dagen de Vuelta in een ijzeren greep heeft. Vrijdag won het team de ploegentijdrit in Utrecht, zaterdag werd vooraf min of meer bepaald dat Teunissen na Robert Gesink de nieuwe leider mocht worden.

“Maar mijn eerste taak was ook vandaag Primoz veilig naar de finish te loodsen. Als alles goed zou gaan mocht ik dan naar voren rijden om als eerste van onze ploeg te finishen”, vertelde Teunissen, die door kopman Roglic een kilometer voor de finish in Utrecht ten overvloede het sein kreeg dat hij ervoor mocht gaan. “Hij riep: nu gaan. Het is mooi dat ze me dit gunnen.”

Teunissen, die als vierde finishte achter ritwinnaar Sam Bennett, won in 2019 in Brussel de eerste etappe van de Tour en droeg twee dagen de gele trui, Volgend jaar stapt hij over naar de Belgische ploeg Internarché-Wanty-Gobert.

Vrijdag was Gesink de gelukkige die in de gewonnen ploegentijdrit, met dank ook aan de onderweg opgebouwde marge, naar voren mocht schuiven om zijn wiel als eerste over de finish te drukken. Voor de 36-jarige routinier betekende dat zijn eerste leiderstrui ooit in een grote ronde.

Teunissen had die ervaring al, op een nog hoger podium. “Toen kwam het een beetje ‘out of the blue’, nu wist je dat het kon gebeuren. We hebben er over gesproken. Mijn primaire opdracht is Primoz bijstaan. Ik zal me dus ook niet vol in de massasprints gooien. Die zal ik ook niet winnen. Maar dit was haalbaar”, vertelde hij na meer dan een uur van plichtplegingen. Het duurde bovendien even voordat de jury het klassement bekendmaakte. “Het is ook goed voor de motivatie, dat ze je zo’n succes gunnen in de ploeg. Ik kan er weer een paar weken tegenaan.”

Teunissen keek al uit naar zondag, wanneer een dag door Brabant volgt in het derde en laatste deel van het uitstapje van de Vuelta in Nederland. Het is de provincie waar de Limburger woont, al komt het peloton in een rit met start en finish in Breda niet in de buurt van Rosmalen. “Het zal weer enorm druk worden. Ik vond het haast nog aparter dan in Brussel. Het enthousiasme voor het wielrennen in Nederland wordt steeds groter. Ik heb gisteren en vandaag zo veel mensen langs de kant gezien. Het zal morgen niet anders zijn.”