Van Rouwendaal pakt derde Europese titel op rij op 5 kilometer

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft voor de derde keer op rij de Europese titel gepakt op de 5 kilometer in het open water. De 28-jarige Nederlandse tikte na drie rondes voor de kust van Lido di Ostia, nabij Rome, als eerste aan. Bij de EK van 2018 in Glasgow en vorig jaar in Boedapest pakte Van Rouwendaal ook al het goud op de kortste afstand. In 2014 in Berlijn moest ze zich tevreden stellen met zilver.

Van Rouwendaal gaat zondag op jacht naar haar vierde Europese titel op rij op de 10 kilometer. Die olympische afstand won ze enkele weken geleden ook bij de WK in Boedapest. Op de Spelen van vorig jaar in Tokio moest Van Rouwendaal als titelverdedigster genoegen nemen met het zilver, achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha.

Van Rouwendaal zwom lang op de derde plaats, met de Spaanse María De Valdés Álvarez en Giulia Gabbrielleschi uit Italië vlak voor zich. Op het laatste stuk richting de finish nam de Nederlandse echter de leiding, waarna Van Rouwendaal naar weer een gouden plak zwom. De olympisch kampioene van Rio 2016 stak drie vingers op toen ze uit het water liep, om haar ‘hattrick’ op de 5 kilometer te benadrukken.

Vanwege de harde wind en flinke golven voor de Italiaanse kust moest de organisatie het programma van de EK-wedstrijden van deze week in het open water aanpassen. In eerste instantie werden de wedstrijden op de 5, 10 en 25 kilometer allemaal een dag opgeschoven. Omdat de organisatie het voor vrijdag ook niet verantwoord achtte om de zwemmers de ruwe zee in te laten gaan, is de 10 kilometer naar zondag verplaatst en de 5 en 25 kilometer worden op dezelfde dag gezwommen. Van Rouwendaal was van plan om aan alle afstanden mee te doen, maar ze moest voor zaterdag een keuze maken. Ze verkoos de 5 boven de 25 kilometer. Het leverde haar weer een titel op.

Bij de mannen ging de Europese titel op de 5 kilometer naar Gregorio Paltrinieri. De 27-jarige Italiaan, die vorige week in het 50 meterbad van Rome al de Europese titel op de 800 meter pakte, nam direct na de start de leiding en stond die niet meer af. Zijn landgenoot Domenico Acarenza pakte het zilver, voor de Fransman Logan Fontaine. De Nederlandse zwemmers Marcel Schouten en Lars Bottelier komen zaterdagmiddag in actie op de 25 kilometer.