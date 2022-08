Vloon mist weer aanvangshoogte in finale polsstokhoogspringen

Het optreden van Menno Vloon in de finale van het polsstokhoogspringen bij de EK atletiek in München heet maar heel kort geduurd. De 28-jarige Zaankanter sprong drie keer de lat eraf bij de aanvangshoogte van 5,50 meter. Hij mocht na zijn drie ongeldige pogingen meteen de kleedkamer opzoeken.

Hetzelfde overkwam hem ook al vorige maand op de WK in Eugene. Toen haalde hij in de finale de aanvangshoogte van 5,55 meter niet. Hij weet zijn falen toen aan een verkeerde aanloop. Vloon kwam telkens niet goed uit bij de insteekbak en kon daardoor geen goede sprong maken.

Vloon, die met 5,96 meter houder van het Nederlands record is, bereikte vorig jaar de olympische finale in Tokio, maar ook toen lag hij al snel uit de wedstrijd. De Nederlander kwam nog wel over de aanvangshoogte van 5,55 meter, maar drie pogingen op 5,70 meter mislukten.

Rutger Koppelaar is de tweede Nederlander in de finale van het polsstokhoogspringen in München. Hij zit nog wel in de wedstrijd.