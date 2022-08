Wielrenner Van Aert keert in Hamburg terug in het peloton

De Belgische wielrenner Wout van Aert maakt zondag zijn rentree in het peloton. Een maand nadat hij in Parijs was gehuldigd als winnaar van de groene trui in de Tour de France, doet Van Aert mee aan de Cyclassics Hamburg.

“Kijk eens wie terug is”, meldt Jumbo-Visma op Twitter bij de presentatie van de selectie voor de Duitse eendagskoers uit de WorldTour. Van Aert won in de Tour drie etappes, waaronder de lange tijdrit op de voorlaatste dag, en schreef ook het puntenklassement op zijn naam. In de bergen was de Belg een belangrijke knecht voor Jonas Vingegaard, de Deen die de Tour won. Van Aert nam na de Ronde van Frankrijk wat rust, ook met het oog op de WK van volgende maand in Australië. De 27-jarige Belg sloeg onder meer de Clásica San Sebastián over.

In de Cyclassics Hamburg heeft Van Aert gezelschap van zijn landgenoten Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande, de Nederlanders Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Lennard Hofstede, en de Fransman Christophe Laporte. De afgelopen twee jaar ging de koers door Hamburg niet door als gevolg van de coronacrisis. De Italiaan Elia Viviani won in 2019 de laatste editie.