Atlete Visser grijpt net naast brons op 100 meter horden bij EK

Atlete Nadine Visser heeft net geen medaille behaald op de 100 meter horden bij de EK in München. De Noord-Hollandse eindigde in de finale als vierde in 12,75 seconden. Ze was 1 honderdste langzamer dan de Zwitserse Ditaji Kambundji, die het brons in 12,74 voor Visser wegkaapte.

De Europese titel ging naar de Poolse Pia Skrzyszowksa in 12,53. De Hongaarse Luca Kozak rende naar het zilver in 12,69.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden. Op de EK van 2018 eindigde ze ook als vierde in de finale van de 100 meter horden en in de olympische finale van Tokio werd ze vijfde. Op de WK vorige maand in Eugene ontbrak de topvorm en miste ze de finale.

Visser (27) scheurde bij de NK indoor in februari haar linkerhamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Er zat een scheurtje in de spier op dezelfde plek als het jaar daarvoor. Die blessure had er toen voor gezorgd dat ze zich niet optimaal kon voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Ook voor de WK had ze geen ideale voorbereiding.

“Ik besef het nog niet helemaal. Ik snap niet zo goed waarom nu weer de topvorm er niet is”, zei ze teleurgesteld bij de NOS. “Ik kon nog leven met het mindere WK, want ik dacht er meteen aan dat ik het seizoen kon goedmaken met een medaille op de EK. Daar wacht ik al jaren op. Maar ik moet zeggen dat ik te weinig goede trainingen heb kunnen doen. De hamstring speelde toch weer op na de WK en ik kon twee weken geen hordetraining doen. Toch voelde ik me hier fit en mijn start was veel beter dan die in de halve finales, maar ik kon gewoon niet doorversnellen op het laatste stuk. Ik kwam tekort.”