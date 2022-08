De Nederlandse sprinters zijn bij de EK in München als vierde geëindigd op de 4×100 meter estafette. Het mannenkwartet, bestaande uit Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju, moest in de finale de sprintploegen van Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen voor laten gaan. Het goud was voor de Britten in 37,67, zilver ging naar Frankrijk in 37,94 en de Polen pakten brons in 38,15.

Nederland noteerde 38,25 in een race waarin de wissels op het oog zeer vlot verliepen. Slotloper Bouju kwam net tekort om Polen van het brons af te houden. “De vierde plaats is frustrerend, want je wilt een medaille en het was close. Maar als ik naar de tijd kijk, denk ik dat we toch trots mogen zijn”, zei Van Gool bij de NOS.

Voor de Nederlandse vrouwen bleef een medaille ook net buiten bereik. N’ketia Seedo, Zoë Sedney, Jamile Samuel en Naomi Sedney renden in de finale van de 4×100 meter naar de vijfde plaats in 43,03. Duitsland gaf het thuispubliek de zevende gouden medaille met een winnende tijd van 42,34. Het Poolse team behaalde zilver in 42,61 en Italië won het brons in 42,84. Spanje kreeg de vierde plek met dezelfde tijd als het Oranjekwartet, dat tijd verspeelde door een matige wissel tussen Zoë Sedney en Samuel.

Atlete Britt Weerman sierde haar EK-debuut in München op met de vierde plaats bij het hoogspringen. Het 19-jarige talent kwam tot een hoogte van 1,93 meter. Diezelfde hoogte bereikte ook de Servische Angelina Topic, maar die had minder pogingen nodig. Jaroslava Majoetsjich uit Oekraïne won goud met een hoogte van 1,95 meter. Marija Vukovic uit Montenegro sprong naar het zilver met dezelfde hoogte, maar in meer pogingen.

Weerman liet zich nadrukkelijk zien op haar eerste grote kampioenschap bij de senioren. Ze had voor haar sprong over 1,93 slechts één poging nodig. Op de hoogte van 1,95, haar persoonlijk én Nederlands record, tikte ze de lat er drie keer af. De atlete uit Assen wist deze zomer wel zilver te behalen op de WK voor junioren in het Colombiaanse Cali.