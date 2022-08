Ierse renner Bennett wint ook laatste Vuelta-etappe in Nederland

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van Bora-hansgrohe boekte zijn tweede ritzege op rij. Het was de laatste rit die in Nederland werd verreden, ditmaal met start en finish in Breda. Dinsdag gaat de Vuelta verder in Spanje.

De Italiaan Edoardo Affini nam de leiderstrui over van Mike Teunissen. Daarmee bleef de rode trui in bezit van Jumbo-Visma, dankzij de winst in de ploegentijdrit waarmee de Vuelta vrijdag in Utrecht begon.

Zoals aangekondigd ging Julius van den Berg meteen na de officiële start in de aanval. De Nederlander van EF Education-EasyPost veroverde zaterdag de bergtrui en wilde op de Rijzendeweg in Woensdrecht opnieuw voor de punten gaan. Hij kreeg zes renners mee, onder wie beroepsaanvaller Thomas De Gendt uit België. Van den Berg had als voordeel dat hij als inwoner van Roosendaal de regio goed kent.

De voorsprong schommelde lang tussen de 2 en 3 minuten. Kort voor de ‘klim’ was het verschil nog steeds 1 minuut en begon het spel om de bergpunten. De Gendt bleek ook geïnteresseerd en won de sprint, vóór Van den Berg, die de trui dinsdag in Baskenland weer mag dragen.

Het peloton liet de groep nog even vooruit rijden. Met name de ploegen Alpecin-Deceuninck (Merlier) en Trek-Segafredo (Pedersen) waren actief. Een kilometer of 15 voor de finish kwam een einde aan de lange ontsnapping. Bennett, in positie gebracht door Danny van Poppel, was de sterkste in de massasprint. Hij drukte zijn wiel als eerste over de meet, voor de Deen Mads Pedersen en de Brit Daniel McLay.