Moto2-coureur Bendsneyder pakt punt in Oostenrijk

Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk 1 punt gepakt voor de WK-stand in de Moto2. Met zijn vijftiende plek eindigde de 23-jarige Rotterdammer net aan in de punten. Zonta van den Goorbergh werd achttiende. De race kende veel valpartijen. Negen coureurs haalden de finish niet.

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 62 punten, Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Japanner Ai Ogura neemt dankzij de zege in Oostenrijk de leidende positie over van Augusto Fernandez, die vijfde werd. Ogura bleef zijn teamgenoot Somkiat Chantra in Spielberg net aan voor en heeft nu 1 punt meer dan Fernandez.

De strijd om de titel in de Moto2 gaat over twee weken verder in San Marino.