Lorena Wiebes is Europees kampioene wielrennen op de weg. De 23-jarige Nederlandse was in de massasprint in München de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo net te snel af. Dat was echter pas na het terugkijken van de beelden duidelijk.

Eerder op deze EK pakte sprinter Fabio Jakobsen ook al de titel.