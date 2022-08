Teunissen gaat genieten en zijn werk doen in Vuelta

Mike Teunissen gaat zondag genieten, maar vooral ook zijn werk doen voor de ploeg. De Limburger startte in Breda in de leiderstrui van de Ronde van Spanje. “Net als gisteren blijft mijn hoofdtaak Primoz veilig naar de laatste kilometer brengen”, vertelde de renner van Jumbo-Visma, doelend op zijn kopman Primoz Roglic.

Het zijn mooie dagen voor Jumbo-Visma met de winst in de ploegentijdrit, waarna Robert Gesink zaterdag in de rode trui mocht rondrijden. Op de laatste dag van het Nederlandse uitstapje van de Vuelta is het aan Teunissen, die zaterdag als vierde finishte en daarmee de eerste plaats in het algemeen klassement overnam van Gesink.. “Nee, ik heb niet in de spiegel staan kijken naar mezelf in die trui”, vertelde hij bij Eurosport, kort voor de start in Breda, tevens finishplaats. “Maar als ik later de foto’s van vandaag zal terugzien, zal ik me realiseren hoe bijzonder dit is.”