Van den Berg in bergtrui Vuelta naar Spanje

Julius van den Berg mag de Ronde van Spanje dinsdag voortzetten in de bergtrui. De Nederlander van EF Education-EasyPost pakte zondag in de derde etappe een puntje op de Rijzendeweg in Woensdrecht, trainingsgebied voor de in Roosendaal woonachtige renner.

Van den Berg veroverde zaterdag in de rit van Den Bosch naar Utrecht op de Amerongse Berg de bergtrui. Hij kon er zelf om lachen. “Want ik ben de enige niet-klimmer in onze ploeg.” Meteen kondigde hij aan zondag weer een poging te doen om één of twee punten te pakken. Het werd er één, want de Belg Thomas De Gendt, een van de andere renners in de kopgroep van zeven, troefde hem af.

De eerste drie etappes van de Vuelta vonden plaats in Nederland. Dinsdag gaat de koers verder in Baskenland.