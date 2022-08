Vuelta trok bijna miljoen bezoekers

De vier dagen dat de Ronde van Spanje Nederland bezocht, leverden naar schatting een kleine miljoen bezoekers op. Dat heeft La Vuelta Holanda, de lokale organisatie van de start van de Spaanse wielerronde in Nederland, becijferd.

Bij de ploegenpresentatie in Utrecht waren donderdag zo’n 12.500 toeschouwers. De eerste etappe in Utrecht trok zo’n 260.000 wielerfans. De twee ritten erna, van Den Bosch naar Utrecht en Breda-Breda, werden naar schatting bezocht door respectievelijk 375.000 en 350.000 toeschouwers. Dat is samen goed voor bijna een miljoen bezoekers, aldus de organisatie, die dat aantal ‘boven verwachting’ noemt.