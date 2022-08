Wielrenner Van Aert bij rentree tweede in Hamburg Cyclassics

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd na de Tour de France net niet kunnen winnen. De renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma eindigde in de 25e editie van de Duitse eendagskoers Hamburg Cyclassics als tweede. Hij moest na 204,7 kilometer de Oostenrijker Marco Haller van Bora-hansgrohe voor zich dulden in de eindsprint van een kopgroep van vijf. De Belg Quinten Hermans spurtte naar de derde plaats.

Van Aert werd een maand geleden in Parijs gehuldigd als winnaar van de groene trui in de Tour de France. De Belg won in de Tour drie etappes, waaronder de lange tijdrit op de voorlaatste dag. Hij nam na de Ronde van Frankrijk wat rust, ook met het oog op de WK van volgende maand in Australiƫ.

De Duitse WorldTour-koers ontbrak vanwege corona twee jaar op de kalender.