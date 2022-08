Badmintonner Caljouw na zege tegen olympisch kampioen op WK

Badmintonner Mark Caljouw is goed aan het WK in Tokio begonnen. Hij was in de eerste ronde te sterk voor Jia Heng Jason Teh uit Singapore (21-13 21-14). Caljouw staat in de tweede ronde voor een loodzware opgave. Hij moet het opnemen tegen de als eerste geplaatste Viktor Axelsen, de regerend olympisch kampioen uit Denemarken.

Debora Jille en Cheryl Seinen plaatsten zich voor de tweede ronde van het vrouwendubbel. Ze klopten Yelyzaveta Zharka en Mariia Stoliarenko uit Oekraïne (21-13 21-14). Jille kwalificeerde zich met Ties van der Lecq voor de tweede ronde van het gemengd dubbel. Ze versloegen Solis Jonathan en Diana Corleto Soto uit Guatemala (17-21 21-10 21-10).

Robin Tabeling/Selena Piek (gemengd dubbel) en Ruben Jille/Ties van der Lecq (mannen dubbel) komen later voor het eerst in actie op het WK.