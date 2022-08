Van de Zandschulp naar zijn hoogste plek ooit op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zijn hoogste positie ooit bereikt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander is een plekje gestegen en staat nu 23e, ondanks zijn vroege uitschakeling afgelopen week op het masterstoernooi van Cincinnati door de Rus Daniil Medvedev. Van de Zandschulp doet deze week mee aan het ATP-evenement in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open.

Tallon Griekspoor, de tweede tennisser van Nederland, leverde juist een plekje in en staat 46e. Griekspoor maakte afgelopen weekend zijn rentree in de kwalificaties in Winston-Salem, waar hij zich ondanks een nederlaag als zogeheten lucky loser mag melden in het hoofdtoernooi. De 26-jarige Griekspoor moest de afgelopen weken de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Tim van Rijthoven staat op plek 119, een winst van twee plaatsen ten opzichte van vorige week. In de top 4 van de lijst is niks veranderd. Medvedev blijft de lijst aanvoeren. De Kroaat Borna Coric, die in Cincinnati zijn eerste masterstitel pakte, maakte een grote sprong van 123 plekken naar de 29e plaats.

Tennisster Arantxa Rus zakte bij de vrouwen elf plaatsen en staat op plek 96 nog maar net in de top 100. Iga Swiatek uit Polen blijft de WTA-ranglijst aanvoeren.