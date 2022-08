Van der Poel maakt rentree in Druivenkoers Overijse

Wielrenner Mathieu van der Poel maakt woensdag zijn rentree in de Belgische wedstrijd Druivenkoers Overijse. Dat heeft de organisatie van het evenement bekendgemaakt. Het wordt voor de Nederlander zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Frankrijk.

In de Tour de France stapte Van der Poel af in de elfde etappe. De renner van Alpecin-Deceuninck klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm. Hij kwam sindsdien alleen nog in actie in enkele criteriums, maar reed geen officiƫle wedstrijd meer.

Van der Poel was bezig aan zijn tweede Tour de France nadat hij eerder dit jaar de Giro d’Italia had uitgereden. Daarin won hij een rit en droeg hij enkele dagen de roze leiderstrui. In de Tour won hij vorig jaar een rit en was hij de zes dagen erna geletruidrager.

Alpecin-Deceuninck zei de Druivenkoers uiterst serieus te nemen. “We verschijnen met een sterk en zeer gemotiveerd team aan de start.”