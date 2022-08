Wielrenner Van Emden breekt sleutelbeen bij val in Hamburg

Wielrenner Jos van Emden heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen overgehouden aan een val in de Hamburg Cyclassics. De 37-jarige routinier van Jumbo-Visma was op bijna 30 kilometer van de finish betrokken bij een zware valpartij voorin het peloton. Daar waren ook zijn ploeggenoten Christophe Laporte en Tosh Van der Sande bij betrokken.

De Fransman en de Belg kwamen er met schaafwonden van af. Van Emden hield aanzienlijk meer schade over aan de crash. De Schiedammer was enkele dagen eerder bij de EK in M√ľnchen negende geworden op de individuele tijdrit. Van Emden zei na afloop dat hij mogelijk zijn laatste tijdrit voor Nederland op een internationaal evenement heeft gereden. “Misschien moet ik concluderen dat mijn tijd is geweest. Ik kom er niet meer aan”, aldus Van Emden.

Zijn ploeggenoot Wout van Aert eindigde in Hamburg als tweede. De Belg werd in de sprint van een kopgroep van vijf geklopt door de Oostenrijker Marco Haller.