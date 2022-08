NBA-vedette Durant trekt vertrekwens in en blijft bij Nets

De Amerikaanse basketballer Kevin Durant, een van de grootste sterren in de NBA, blijft toch bij Brooklyn Nets. De 33-jarige Durant liet de club uit New York eind juni weten dat hij wilde vertrekken, hoewel hij een jaar eerder nog een bijzonder lucratief contract tot en met 2026 had ondertekend. Na gesprekken met coach Steve Nash en de clubleiding heeft de twaalfvoudig All Star toch besloten bij de Nets te blijven.

“We hebben afgesproken samen door te gaan, met één collectief doel in gedachten: een team bouwen dat Brooklyn kampioen kan maken”, aldus manager Sean Marks in een verklaring.

Durant werd in 2017 en 2018 met Golden State Warriors kampioen van de NBA. Een jaar daarna stapte hij over naar Brooklyn Nets, dat nog nooit de titel pakte. Afgelopen seizoen bleef de ploeg van Nash steken in de eerste ronde van de play-offs, ondanks de aanwezigheid van de sterren Durant, James Harden en Kyrie Irving.

Vorige week verlengde superster LeBron James zijn contract bij Los Angeles Lakers met twee jaar, tot en met 2025. Met de inkomsten die James daardoor tegemoet kan zien, gaat hij Durant overtreffen als best verdienende basketballer ooit in de NBA.